مسؤول أممي: المال وحده لن يحل القضية الفلسطينينة

أصيلة (المغرب )/تاج الدين العبدلاوي/الخليج 365

قال ميغيل أنخيل موراتينوس الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات، الثلاثاء، إن المال وحده غير كاف لإيجاد حل للقضية الفلسطينة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها موراتينوس في ندوة حول "التنمية المستدامة"، في موسم أصيلة الثقافي الدولي شمالي المغرب.

وتأتي تصريحات المسؤول الأممي قبيل ساعات من انطلاق مؤتمر المنامة في البحرين، بغرض تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن".

وقال موراتينوس: "أوجه كلامي لصديقي من البحرين، هل تعقتد أن مؤتمرا اقتصاديا يمكن أن يحل مشكلة فلسطين؟ لا هذا غير صحيح".

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وأضاف موجها كلامه لأحمد هاشم اليوشع ممثل الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة الذي شارك في الندوة باسم البحرين، "ينبغي أن نتناول الموضوعات السياسية الأساسية أولا، ولا يمكن تحقيق الأمن والسلام بالمال".

و"صفقة القرن"، خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

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