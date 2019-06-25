عريقات يجدد معارضة فلسطين لمؤتمر المنامة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



جدّد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الثلاثاء، رفض القيادة الفلسطينية، عقد مؤتمر المنامة الاقتصادي.

وقال في بيان صحفي، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن "السبيل الوحيد للسلام والازدهار يكمن في تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية الحرة على أرضها، وإنجاز حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وعودة اللاجئين".

وأضاف:" تحقيق الحرية والعدالة يمرّ عبر تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، وليس من خلال الاعتراف بإجراءات الأمر الواقع غير القانونية التي يفرضها الاحتلال على الأرض بالقوة".

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وتابع:" أية خطة تتضمن عناصر إنهاء القضية الفلسطينية وإلغاء وجود شعبها مرفوضة سلفاً من الجانب الفلسطيني، وغير قابلة للنقاش أو التفاوض".

وذكر أن الإدارة الأميركية تدافع عن "قراراتها الأحادية وغير القانونية، والتطبيع ودعم المشروع الاستيطاني الاستعماري، من أجل ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين".

وينطلق الثلاثاء مؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المعروف بـ"مؤتمر المنامة"، في البحرين، بغرض تنظيم الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.

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