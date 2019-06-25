بإيعازات إخوانية سرية.. الحوثي يعين مدراء تنفيذيين بأكبر بنوك اليمن

كشفت مصادر ان مليشيات الحوثي اتخذت قرارات مخالفة لقانون البنوك والمصارف والتعدي على اكبر بنك حكومي في اليمن بإيعاز إخواني.

وقالت المصادر، إن مايسمى برئيس المجلس السياسي مهدي المشاط ورئيس الحكومة الانقلابية عبدالعزيز حبتور اصدرا قرارات بتعييين مدراء تنفيذيين لفروع البنك الاهلي اليمني في مناطق سيطرتهم وعلى رأسها فرعي صنعاء وتعز.

وأضافت المصادر، ان مدراء الفروع في البنك ابلغوا الادارة العامة معلنيين اخلاء مسؤوليتهم عن أي اجراءات مالية يتخذها المدراء الحوثة بعد تسليمهم مقرات البنك.

وتخشى المصادر ان تكون اجراءات المليشيا بهذا التعيين بداي للاستيلاء على أموال البنك الاهلي اليمني.

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