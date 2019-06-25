وظائف_شاغرة للجنسين بصحة #الطائف لحملة الشهادتين الابتدائية والمتوسطة

صحيفة الخليج الالكترونية

دعت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف الراغبين للتقديم على وظائف شاغرة لديها على بند الأجور والمستخدمين، للرجال والنساء، مبينة أن باب التقديم على هذه الوظائف الذي بدأ الأحد الماضي سيكون مفتوحاً حتى الخميس المقبل.

وأوضحت صحة الطائف، أن هذه الوظائف تأتي ضمن وظائف الخدمة المدنية لبند الأجور والمستخدمين، وهي مخصصة لحملة الشهادة الابتدائية والمتوسطة، تحت مسميات خادم صحي، ومراسل، وعامل وسائق، ضمن الفئات “32، 31، 42”.

وأضاف الإعلان، أن العمل لمن يجري اختيارهم لشغل الوظائف المعلن عنها سيكون في المرافق التابعة لصحة الطائف، وهي 16 مستشفى و121 مركز رعاية صحية، بالإضافة للمرافق الإدارية والإشرافية المساندة التابعة لصحة الطائف، داعية الراغبين والراغبات للتعرف على آلية التقديم والتوظيف بالدخول على هذا الرابط.