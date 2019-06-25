أسعار_الذهب عند أعلى مستوى في 6 أعوام بسبب ضعف #الدولار

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الخليج - واس
ارتفعت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم قبل أن تفقد جزءا من مكاسبها، ولكنها تظل قرب أعلى مستوى في ستة أعوام مع نزول الدولار لأقل مستوى في عدة أشهر .
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1424.25 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش.
وفي وقت سابق من الجلسة، لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013.
ويتجه الذهب لتحقيق مكاسب للجلسة السادسة على التوالي.
وقفز الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7 % إلى 1427.50 دولار.
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