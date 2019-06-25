هل تريد استخدام هاتفك عند الدفع في الخارج؟ إليك ما تحتاجه

يمكن أن يكون الدفع باستخدام هاتفك خلال قضاء عطلة ما وسيلة مريحة لتجنب حمل الأوراق النقدية، وتفادي رسوم استخدام الصراف الآلي للحصول على أوراق نقدية.

ولكن قبل السفر تأكد من التحقق من بضعة أشياء.

الدفع عبر الهاتف شائع للغاية بالفعل في بعض الدول مثل هولندا والسويد والصين والولايات المتحدة الأمريكية وبشكل عام هي ممكنة في أي مكان ترى فيه رمز تقنية "إن إف سي".

ولكن هاتفك بحاجة إلى شريحة "إن إف سي" وكذلك تطبيق من مصرفك أو خدمة مثل "أبل باي" أو "غوغل باي" التي يمكنها ربط شريحتك.

أولا، أنت بحاجة إلى التأكد من أنه لا يوجد حد على المعاملات الأجنبية المرتبطة بحساب البنك المرتبط بتطبيق الدفع على هاتفك. و تحدد بعض المصارف تلقائياً هذا الحد إلى الصفر كإجراء أمني.

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وسوف تسمح لك الكثير من البنوك تغيير أو إزالة هذا الحد من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

ثانيا، يجب أن تفحص جيداً أن بطاقتك الائتمانية المرتبطة ذات الصلة مقبولة في الدولة التي ستسافر لها.

وبمجرد وصولك، تحقق من الرموز في المتاجر التي تشير إلى أي البطاقات المقبولة، مثلما ستفعل مع نظم دفع أخرى.

وفي النهاية، بعض الأنظمة تتطلب اتصال بالإنترنت للدفع عبر الهاتف. وفي هذا الحالة يجب أن تتأكد أيضاً مما إذا كانت رسوم التجوال مطبقة.