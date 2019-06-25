"أرامكو" قلقه مما يحدث في الخليج... وتؤكد التزامها بتلبية احتياجات عملائها

وأضاف الناصر في مقابلة مع "رويترز"، اليوم الثلاثاء: "ما يحدث في الخليج مثار قلق بالتأكيد".

© Sputnik . Максим Блинов

وتابع الرئيس التنفيذي شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة: "في الوقت ذاته مررنا بعدد من الأزمات في السابق… لبينا على الدوام التزاماتنا تجاه العملاء ولدينا المرونة… وطاقة فائضة إضافية متاحة".

وقال الناصر إن أرامكو لا تملك خطة لزيادة الحد الأقصى لطاقتها الإنتاجية البالغة 12 مليون برميل يوميا، بالنظر إلى كبر حجم الطاقة الفائضة.

وندد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، بالهجمات على ناقلات النفط في الشرق الأوسط، واعتبرها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين.

Advertisements

وقال سفير الكويت في الأمم المتحدة منصور العتيبي، في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن: "يحث أعضاء المجلس الأطراف المعنية وجميع الدول في المنطقة على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ إجراءات لخفض التصعيد وإنهاء التوتر".

وقالت اللجنة الرباعية التي تضم كلا من السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق اليوم الاثنين، إنها قلقة بشأن التوتر المتصاعد في المنطقة.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم 21 يونيو، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة مغلقة بشأن إيران، وقالت لبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مذكرة لأعضاء المجلس اطلعت عليها رويترز "سنطلع المجلس على أحدث التطورات فيما يتعلق بإيران ونقدم المزيد من المعلومات بناء على تحقيقنا في وقائع ناقلات النفط التي حدثت مؤخرا"، حسب وكالة "رويترز".

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب اتهامات من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإيران بتنفيذ هجمات الماضي على ناقلتي نفط في خليج عمان، وهو ممر حيوي لشحنات النفط، ونفت إيران أي دور لها في تلك الهجمات.