مونديال 2022.. باكستان تريد "شروطا أفضل" لعمالها في قطر

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty بدأت قطر تنفيذ البرنامج التحضيري لاستضافة بطولة كأس العالم

وبدأت قطر تنفيذ البرنامج التحضيري لاستضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم، مما جعلها تخضع لتدقيق مكثف من قبل جمعيات حقوق الإنسان والعمال.

وفي وقت سابق هذا العام، حذّرت منظمة العفو الدولية أنه على الرغم من "الإصلاحات الناشئة"، فإن الوقت ينفد أمام قطر للتخلص من الاستغلال الخطير والمنتشر على نطاق واسع بحق آلاف العمال المهاجرين وغالبيتهم من جنوب آسيا.

وكانت تقارير في هذا الإطار قد تحدثت عن أجور مستحقة لا تدفع واحتجاز جوازات سفر من قبل أرباب عمل وعمل بعض العمال نحو 148 يوما بشكل متواصل.

ورحب قرشي بخطط قطر لتقديم 100 ألف تصريح عمل لمواطني بلاده، لكن شدّد على وجوب احترام حقوق عمال بطولة كأس العالم.

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وقال لفرانس برس خلال زيارته بروكسل "بالتأكيد سنطلب من سفارتنا ومن وكالات التوظيف إعطاء عمالنا شروطا أفضل".

وأضاف "حيثما نشعر أن العمال الباكستانيين يساهمون، نشعر بأنه أيضا يجب أن نوليهم اهتمامنا"، لافتا إلى أن باكستان ستضغط من أجل الحصول على المزيد.

وتأتي زيارة قرشي إلى بروكسل في الوقت الذي تسعى فيه باكستان إلى جذب استثمارات أجنبية.