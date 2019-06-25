هاتف بـ 12 يورو فقط من "إنرغايزر"

أطلقت "إنرغايزر" الهاتف Energy E12 الجديد، بنحو 12 يورو فقط.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن Energy E12 ثمرة تعاون مع شركة "أفنير تيليكوم" الفرنسية، ويندرج ضمن فئة الهواتف الأساسية، ويعتبر خياراً مثالياً لمَن يرغب في إجراء المكالمات الهاتفية فقط.

ويأتي الهاتف الجديد بارتفاع 12 سم وعرض 5 سم ووزن 92 غراماً، ويسهل وضعه في الجيب.

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ويشتمل الهاتف على شاشة QQVGA قياس 1.8 بوصة، مع بطاقتي SIM وذاكرة داخلية سعة 32 ميجابايت وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 32 ميغابايت، مع إمكانية توسعة الذاكرة لما يصل إلى 16 غيغابايت ببطاقة MicroSD.

ويضم يشتمل الهاتف الجديد كاميرا VGA في الأمام والخلف مع دعم لتقنيتي البلوتوث و2G والراديو وMP3 وكشاف.

وتكفي البطارية سعة 1000 مللي أمبير ساعة الهاتف لمدة 6.5 أيام في وضع الاستعداد أو العمل المتواصل 8 ساعات للمكالمات الهاتفية، أو تشغيل موسيقى MP3.