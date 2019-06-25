"فيفو" تطور تقنية جديدة للشحن السريع

أعلنت شركة "فيفو" عن تطوير تقنية جديدة للشحن السريع. وأوضحت الشركة الصينية أن تقنية Super FlashCharge الجديدة تتيح إمكانية شحن البطاريات سعة 4000 مللي أمبير ساعة بالكامل في غضون 13 دقيقة فقط، وإذا رغب المستخدم في شحن البطارية بنسبة 50%، فإنه يحتاج إلى 5 دقائق فقط. ولكي يتمكن المستخدم من الوصول إلى هذا الوقت القصير للشحن، فإنه يتعين عليه استعمال وحدة إمداد بطاقة بقدرة 120 وات. ولم تفصح الشركة الصينية عن أية معلومات بشأن موعد طرح تقنيتها الجديدة في أجهزتها الجوالة.

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