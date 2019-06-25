غسان سلامة يكشف تفاصيل لقائه مع خليفة حفتر

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وذكر سلامة، بحسب ما نقلت عنه قناة "العربية"، أنه وجد عددا من العناصر المتطابقة لتقصير مدة العمليات العسكرية والوصول إلى الحل السياسي في رؤية حفتر التي طرحها في مقابلة صحفية مؤخرا.
© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA
وكان سلامة قد اجتمع مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح عيسى، في مدينة القبة. وناقشا آخر المستجدات السياسية في ليبيا وعدة موضوعات وقضايا تتعلق بحل الأزمات وذلك من خلال العملية السياسية والحوار والذي يهدف إلى استقرار الأوضاع في البلاد.
وأشار المستشار الإعلامي لعقيلة صالح إلى أنه تم "طرح آراء وأفكار على أن تكون هناك اجتماعات قادمة بين المستشار عقيلة وغسان سلامة".
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