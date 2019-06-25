أرامكو السعودية: نبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا ودول أخرى

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© REUTERS / Ahmed Jadallah
وأوضح بأن الشركة تبحث عن فرص بقطاع الغاز العالمي في روسيا وغرب أفريقيا وأمريكا وأستراليا.
وكان وزير الطاقة في روسيا الاتحادية ألكسندر نوفاك قال، أمس الاثنين، إن روسيا ترحب باستثمارات اللاعبين العالميين الرئيسيين في سوق النفط والغاز.
وقال نوفاك: "في المستقبل، سيتم استخدام الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير. سوف ينمو استهلاكه بسرعة في بلدان مختلفة. وروسيا اليوم هي واحدة من الدول الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لدينا خطط كبيرة للغاية لزيادة إنتاج مورد الطاقة هذا".
وأضاف:
"تقع قاعدة استخراج الغاز الطبيعي المسال الرئيسية في الشمال في منطقة القطب الشمالي".
وتابع: "نرحب بجميع الشركات المتخصصة في سوق النفط والغاز، التي هي على استعداد للاستثمار في إنتاج واستهلاك الغاز الطبيعي المسال".
© Sputnik . Taras Litveneko
وأشار وزير الطاقة الروسي: "المفاوضات جارية الآن بين الشركات (نوفاتيك وأرامكو)، يناقشون الشروط التجارية والتعاقدية. حتى الآن، لم تكتمل المفاوضات، لكننا نرحب بالاستثمار في هذا المشروع من قبل المملكة العربية السعودية، ومن المهم التأكيد على أن "الصفقة تمت" وفقا لشروط المنفعة المتبادلة التي تناسب جميع المستثمرين في هذا المشروع الكبير".
وكشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، بداية الشهر الجاري، نية بلاده شراء حصة في أضخم مشروع روسي للغاز الطبيعي.
قال الفالح في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في بطرسبورغ: "نعم نحن ندرس إمكانية شراء حصة في مشروع يامال وليس فقط شراء الغاز من روسيا".
وعقب لقائه مع نظيره الروسي ألكسندر نوفاك، أكد الفالح لـ"سبوتنيك"، أن عملاق الغاز السعودي أرامكو يدرس مع الجانب الروسي الاستثمار في المشروع ونأمل أن نتوصل لتوقيع اتفاق قريبا.
وفي فبراير/شباط 2018، وقعت شركتا "نوفاتيك" الروسية و"أرامكو" السعودية مذكرة تعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال.
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