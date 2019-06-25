إف 35 "البريطانية" تنفذ مهمتها الأولى فوق دولتين عربيتين

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وقالت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، تعليقا على الأمر إنه "خطوة مهمة في المملكة المتحدة".
وتابعت: "مقاتلات F-35 هي أكثر الطائرات تقدما التي تمتلكها بلدنا، وستشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني لعقود مقبلة".
الجدير بالذكر، أن مقاتلات "إف – 35" قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، حيث سيتم نشرها على ظهر حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth التي أنزلت إلى البحر في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
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