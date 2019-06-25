إف 35 "البريطانية" تنفذ مهمتها الأولى فوق دولتين عربيتين

وذكرت الوزارة، اليوم الثلاثاء، أن "المقاتلات الجديدة رافقت أخرى من طراز "تايفون" في طلعات جوية فوق البلدين العربيين من أجل تتبع فلول تنظيم داعش الإرهابي، مؤكدة في الوقت ذاته أن المقاتلات المعروفة باسم "الشبح" لم تنفذ أي غارات، وذلك حسب شبكة "سكاي نيوز".

وقالت وزيرة الدفاع البريطانية، بيني موردونت، تعليقا على الأمر إنه "خطوة مهمة في المملكة المتحدة".

وتابعت: "مقاتلات F-35 هي أكثر الطائرات تقدما التي تمتلكها بلدنا، وستشكل العمود الفقري للدفاع الجوي البريطاني لعقود مقبلة".

الجدير بالذكر، أن مقاتلات "إف – 35" قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، حيث سيتم نشرها على ظهر حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth التي أنزلت إلى البحر في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.