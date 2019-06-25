محمد بن سلمان يفاجئ السعوديين والمقيمين بخطوة "غير مسبوقة (صور)

وحرص المواطنون والمقيمون، على التقاط الصور مع ولي العهد السعودي، والتي أظهر، عفوية ولي العهد مع المواطنين خلال زيارته أمس الاثنين لجدة.
وكان ولي العهد السعودي ظهر قبلها، وهو يتناول الغداء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في أحد مطاعم جدة، وكذلك التقط "سيلفي" مع أحد الأطفال الذي أصر على التصوير معه.
ومع تداول صور غذاء محمد بن سلمان مع مايك بومبيو على كورنيش جدة، احتل هاشتاغ #محمد_بن_سلمان_في_كورنيش_جدة المركز الأول في قائمة الموضوعات الأكثر رواجا بين السعوديين في "تويتر"، يوم أمس الاثنين.
وتأتي زيارة بومبيو إلى السعودية، ضمن جولة تشمل الإمارات، لإجراء محادثات متوقعة أخرى بشأن تصاعد التوتر مع إيران.
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