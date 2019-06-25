سلطنة عمان تنفي نفل رسالة أميركية إلى إيران

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن السلطنة "تؤكد عدم صحة ما يتداول إعلاميا من قيام السلطنة بنقل رسالة أميركية إلى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأميركية".

وأضافت أن السلطنة "تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأميركي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبرالحوار".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أرتاغوس، قد نفت السبت، إرسال واشنطن رسالة للإيرانيين عبر وسيط عماني، وذلك بعد أن تم الربط بين تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية والرسالة المزعومة.

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وقالت أرتاغوس إن هذه التقارير دعاية إيرانية، مطالبة طهران بـ"مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية".

وارتفع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، الخميس، فيما يترقب العالم ردا أميركيا.

وقال الرئيس الأميركي إنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإهداف داخل إيران، خشية سقوط عدد كبير من الضحايا، داعيا طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بدون شروط للتباحث بشأن اتفاق نووي جديد.