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سلطنة عمان تنفي نفل رسالة أميركية إلى إيران

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دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي نفت سلطنة عمان أن تكون قد نقلت رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران بشأن إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة فوق مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن السلطنة "تؤكد عدم صحة ما يتداول إعلاميا من قيام السلطنة بنقل رسالة أميركية إلى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأميركية".

وأضافت أن السلطنة "تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين الإيراني والأميركي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبرالحوار".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أرتاغوس، قد نفت السبت، إرسال واشنطن رسالة للإيرانيين عبر وسيط عماني، وذلك بعد أن تم الربط بين تراجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية والرسالة المزعومة.

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وقالت أرتاغوس إن هذه التقارير دعاية إيرانية، مطالبة طهران بـ"مواجهة الدبلوماسية بالدبلوماسية".

وارتفع التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد إسقاط الحرس الثوري الإيراني طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، الخميس، فيما يترقب العالم ردا أميركيا.

وقال الرئيس الأميركي إنه تراجع في اللحظات الأخيرة عن توجيه ضربة عسكرية لإهداف داخل إيران، خشية سقوط عدد كبير من الضحايا، داعيا طهران إلى العودة لطاولة المفاوضات بدون شروط للتباحث بشأن اتفاق نووي جديد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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