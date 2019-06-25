أرامل سوريات يعرضن منتجاتهن اليدوية جنوبي تركيا

هطاي/ عزالدين نازلي/ الخليج 365

استضافت ولاية هطاي، جنوبي تركيا، الثلاثاء، معرضا للمنتجات المصنوعة يدويا، من قبل 100 أرملة سورية.

ونظم المعرض بالتعاون بين جمعية "قارب شاطئ الحرية" التركية، وتجمع "بسمة أمل" للنساء المتطوعات، وبدعم بلدية هطاي.

وعُرضت أمام زوار المعرض، مختلف المنتجات اليدوية، مثل الحلي والزينة وغيرها، أبدعتها أنامل النساء السوريات، بعد تدريبهن في هذا الخصوص.

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وفي حديث للصحفيين، قال رئيس الجمعية "نعمان صابيلييل"، إنهم أنجزوا العديد من المشاريع، الهادفة إلى إدماج النساء السوريات في المجتمع خلال الفترة الماضية.

من جانبها، أوضحت ممثلة التجمع "عزة بيدرا"، أن الهدف من تنظيم المعرض، هو مساعدة هؤلاء النسوة في توفير دخل، يمكنهم من إدامة حياتهم.

بدورها، أشارت الأرملة السورية "رهف ناف"، إلى فقدانها لزوجها جراء الحرب في البلاد، ومغادرتها نحو تركيا برفقة أطفالها الخمسة، إثر ذلك.



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