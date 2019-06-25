بارزاني: يمكن للشركات الأمريكية الوصول إلى عموم العراق عبر الإقليم

أربيل/ عارف يوسف/ الخليج 365



قال نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان في شمال العراق، إن الشركات الأمريكية تستطيع الاستفادة من الإقليم كبوابة للوصول إلى عموم العراق.



جاء ذلك خلال لقاء في أربيل جمع بارزاني مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، ماثيو تيولر، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون العراق وإيران، أندرو بيك.



وفي بيان لرئاسة الإقليم تلقت الخليج 365 نسخة منه، أعرب بارزاني عن شكره للولايات المتحدة نظير المساعدات التي وفرتها للإقليم في الفترات الصعبة.



من جانبه، أكد الوفد الأمريكي خلال اللقاء على العلاقات الأمريكية مع العراق والإقليم في كافة المجالات.



وعبر الوفد عن ارتياحهم للتقدم الذي تشهده علاقات أربيل - بغداد وعن استعداد بلادهم لتقديم كل المساعدة في سبيل حل كافة المشاكل من خلال الحوار.

Advertisements

وفي وقت سابق الإثنين، تعهد بارزاني خلال مشاركته في مراسم توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة بالعمل على إنجاح أنشطة الشركات الأمريكية في الإقليم.

وتوجد ملفات شائكة عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، في مقدمتها المناطق المتنازع عليها بينهما.



فيما قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أندرو بيك، خلال مراسم توقيع الاتفاقية: "سيستمر دعمنا لإقليم كردستان في إطار الدولة العراقية، وقد عملت الولايات المتحدة على النهوض الاقتصادي في الإقليم، وحاربنا وتصدينا معًا لتنظيم داعش".



وأضاف بيك أن "العلاقات بين الإقليم وبغداد تشهد تطورًا ملحوظًا، ونحن متفائلون".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.