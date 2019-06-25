إضراب شامل بغزة رفضا لمؤتمر "المنامة"

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

عمّ الإضراب الشامل، جميع محافظات قطاع غزة، الثلاثاء، رفضا لمؤتمر "المنامة" الاقتصادي، المزمع عقده اليوم في العاصمة البحرينية.

وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها، تنفيذا لقرار الإضراب، الذي دعت له لجنة تضم الفصائل الفلسطينية الرئيسية.

كما علّق الصيادون أعمالهم في بحر غزة، منذ ساعات الصباح، تنفيذا لقرار الإضراب.

وقالت نقابة الصيادين الفلسطينيين، الاثنين، إنها ستعلق الصيد في بحر غزة من الساعة 6 صباحا، وحتى 6 مساء، رفضا للمؤتمر.

المواطن يوسف الرزي (30 عاماً)، قال إن الشباب الفلسطيني أطلقوا على هذا المؤتمر اسم "المؤتمر الأسود، فيما بات هذا اليوم أسودا".

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وأضاف في حديثه لوكالة "الخليج 365":" نشارك في الإضراب اليوم، للتأكيد على رفضنا لمؤتمر المنامة الأسود، ونرفض أي مشاركة عربية فيه كونها تساهم في تدمير القضية".

وأكد على أن المؤتمر "يهدف بشكل أو بآخر إلى تدمير القضية الفلسطينية، وتصفيتها".

وطالب الدول والشعوب العربية، والمجتمع الدولي، بعدم إعطاء فرصة للولايات المتحدة وإسرائيل، لتصفية القضية الفلسطينية؛ التي هي "القضية الأحق على مر التاريخ".

و"صفقة القرن" خطة سلام أعدتها إدارة ترامب، ويتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس الشرقية المحتلة، وحق عودة اللاجئين.

وينعقد "مؤتمر البحرين" بالمنامة، الثلاثاء والأربعاء، تحت عنوان "ورشة الازدهار من أجل السلام"، وذلك في أول إجراء عملي لخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وأعلنت السلطة والفصائل الفلسطينية عن رفضها للمؤتمر، ودعت إلى مقاطعته.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.