تونس- النهضة تعلن رفضها تأجيل الانتخابات

تونس/عادل الثابتي/ الخليج 365

عبّرت حركة النهضة التونسية، الإثنين، عن رفضها تأجيل الانتخابات، نافية مشاركتها في مناقشة ترتيبات أو تفاهمات مع أي جهة كانت تتعلق بتأجيل الاستحقاق الانتخابي.

جاء ذلك في بيان لحركة النهضة، الاثنين، تلقت الخليج 365 نسخة منه

وبحسب هيئة الانتخابات التونسية تُجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل فيما يجرى الدور الأول للانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

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وأكدت النهضة "نفيها القطعي بأن تكون شاركت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مناقشة ترتيبات أو تفاهمات مع أي جهة كانت تتعلق بتأجيل الاستحقاق الانتخابي"

يأتي توضيح النهضة "تبعا لما تمّ تداوله على بعض المواقع الالكترونية والإعلامية من مواقف منسوبة لحركة النهضة مفادها انخراطها في نقاشات تتعلق بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية" وفق ما جاء في البيان

وعبّرت النهضة عن "رفضها للتأجيل والتزامها الكامل بالمواعيد الانتخابية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبار ذلك استحقاقا دستوريا وكسبا مهما للانتقال الديمقراطي وشرطا لاستكمال نجاحه وحفاظا على مصداقيته."

ودعت النهضة" مختلف القوى السياسية والمدنية وجميع المؤسسات المعنية بالإعداد للانتخابات والعمل على توفير كل المناخات الملائمة لانجاز هذا الاستحقاق الانتخابي الهام".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.