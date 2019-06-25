المغرب يعلن مشاركته في "مؤتمر المنامة"

أعلن المغرب مشاركته في "مؤتمر المنامة"، الذي تحتضنه البحرين، الثلاثاء، والأربعاء ، بحسب وزارة الخارجية المغربية.
جاء ذلك بحسب تصريح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، نشرته وكالة المغرب الرسمية في وقت متأخر من ليلة الاثنين .
وقالت الناطق باسم الوزارة إنه “ بدعوة من حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، يشارك إطار من وزارة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية(لم يتم تحديد اسمه) في أشغال "الورشة حول السلام والازدهار"، التي تحتضنها العاصمة البحرينية المنامة يومي 25 و26 يونيو الحالي”.
وأضاف أن “المشاركة في هذه الورشة التقنية والقطاعية تتم إلى جانب العديد من البلدان العربية والإفريقية والأوروبية، وكذا عدد من المنظمات الإقليمية والدولية”.
ولفت إلى أن “ هذه المشاركة تأتي انطلاقا من الموقف الثابت والدائم للمملكة المغربية من أجل حل دولتين، تتعايشان جنبا إلى جنب في سلام واستقرار، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
ويأتي إعلان الرباط عن المشاركة على الرغم من الاحتجاجات التي عرفتها بعض المدن في البلاد؛ رفضًا لمشاركتها.
والإثنين ، شارك عدد من النشطاء الحقوقيين بالمغرب، في وقفة احتجاجية، رفضا لمؤتمر المنامة الاقتصادي المقرر عقده، الثلاثاء والأربعاء، معلنين رفضهم مشاركة الرباط.
والأحد، عرفت الرباط ، مسيرة حاشدة رفضا لصفقة القرن وورشة المنامة، دعت إليها منظمات مغربية.
ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المعروف بـ"مؤتمر المنامة"، دعت له الولايات المتحدة، ويتردد أنه ينظم لبحث الجوانب الاقتصادية لخطة التسوية السياسية الأمريكية بالشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن"، وفق إعلام أمريكي.
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