حتى إشعار آخر.. إسرائيل توقف تزويد محطة كهرباء غزة بالوقود

القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الخليج 365

أوقفت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إدخال الوقود إلى محطة كهرباء قطاع غزة حتى اشعار اخر.

وقال مكتب منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه: "في أعقاب إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية بهدف إشعال الحرائق في منطقة غلاف غزة، تقرر وقف نقل الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم من اليوم وحتى إشعار آخر".

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ويعتقد أنه سيكون من شأن هذا القرار التأثير على تزويد السكان في قطاع غزة بالكهرباء.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الإثنين، إن عدة حرائق نشبت في منطقة غلاف قطاع غزة بعد اطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة.

وترد إسرائيل على هذه البالونات بمنع الوقود كليا عن قطاع غزة أو جزئيا أو منع الصيد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.