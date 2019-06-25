حساب_المواطن: صدور نتائج الأهلية للدورة العشرين

صحيفة الخليج الالكترونية أعلن برنامج “حساب المواطن”، اليوم الثلاثاء، صدور نتائح الأهلية للدورة العشرين لشهر يوليو 2019. ودعا البرنامج للتحقق من الأهلية من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية عبر هذا الرابط. وكان البرنامج أعلن في العاشر من الشهر الجاري إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، بمبالغ تجاوزت 2.5 مليار ريال لنحو 12.4 مليون مستفيد وتابع.

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