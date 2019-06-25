النائب_العام يوجه باعتبار إطلاق النار في المناسبات جريمة كبرى

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صحيفة الخليج الالكترونية
وجّه النائب العام الشيخ سعود المعجب، باعتبار قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وذلك للمصلحة العامة، لانتشار هذه الظاهرة وخطرها على الأرواح والممتلكات.
وصدرت توجيهات النائب العام لرؤساء فروع النيابة العامة بالمملكة بإيقاف من تتوفر بحقه أدلة كافية على ارتكاب مثل هذه الأفعال لحين محاكمته.
وكانت النيابة العامة، قد توصلت بعد دراسة هذه الظاهرة وآثارها الخطيرة، إلى اعتبارها من الجرائم الموجبة للتوقيف.
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