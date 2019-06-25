الغرامة والتشهير بمنشأة تخزن مواد غذائية منتهية الصلاحية بالدمام

صحيفة الخليج الالكترونية

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار صاحب مؤسسة تختص في تجارة الجملة والتجزئة للمواد الغذائية بمدينة الدمام، بالغرامة والتشهير، وذلك إثر ثبوت تورط القائمين عليها بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية وتخزينها بمستودع غير مطابق للمواصفات وهو ما يعد مخالفة تستوجب العقوبة بالنظر لخطورتها على صحة وسلامة المستهلك.

وصدر حكم من المحكمة الجزائية بالدمام تضمن فرض غرامة مالية على المخالف قدرها مائة ألف ريال، وإغلاق المنشأة المخالفة لمدة شهرين، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف.

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وتعود تفاصيل القضية لضبط وزارة التجارة والاستثمار بالمستودع التابع للمنشأة كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية بقصد المتاجرة بها حيث مضى على صلاحية البعض أكثر من عام، وتخزين البعض منها تحت أشعة الشمس، بالإضافة لقيام العمالة بوضع البضاعة منتهية الصلاحية في الثلاجة إهمالاً، ووجود قطط وقوارض بالمستودع المخصص للتخزين في مخالفة للاشتراطات الصحية، وبناءً عليه تم ضبط ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة وإحالة القضية إلى النيابة العامة ومن ثم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبة على المخالفين وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري.