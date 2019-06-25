الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للغبار على محافظات #مكة_المكرمة

الخليج - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تشمل محافظات الجموم، والقنفذة، والليث، وبحرة، وجدة، وخليص، ورابغ، وتستمر حتى 8 مساءً.