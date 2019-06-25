صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة بالتعاون مع جامعة أم القرى بمكة المكرمة عن توفر 7000 وظيفة موسمية في شركة اليمامة للمقاولات المشغلة لإدارة الحشود بمحطات قطار المشاعر المقدسة لطلاب جامعة أم القرى. ومن ضمن شروط التقديم: – ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 سنة وذلك بتاريخ 1440/11/15 هـ. Advertisements – يجب إكمال جميع البيانات ورفع كافة الصور المطلوبة للتسجيل في الموقع الإلكتروني. وأوضحت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن الوظائف المتاحة للرجال فقط ولا توجد وظائف نسائية. وأشارت هيئة تطوير مكة المكرمة إلى أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي (هنا).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 7 آلاف #وظيفة موسمية في #مكة_المكرمة.. هنا رابط التقديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.