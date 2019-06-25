ضمن برامجها لصيف هذا العام “جسفت عسير” تزور مرسم الألمعي

ابها

ضمن برامج الجمعية السعودية للفنون التشكيلية (جسفت) بعسير لصيف هذا العام قام وفد من الجمعية بزيارة لمرسم الفنان فايع الألمعي يمثلهم مدير جسفت عسير الدكتور علي مرزوق، وعضو مجلس الإدارة الفنان سلطان عسيري، وعدد من أعضاء الجمعية؛ وهم الفنانين: علي سلمان، وخالد الشهراني، وعبد الملك آل نعمه، وماجد الشهراني، وحسين آل محي، وحزام الشهراني، إضافة إلى العم رشدي “صديق الفنانين”.

وهدفت الزيارة إلى التعرف على منجزه الفني، وتجاربه التشكيلية المختلفة، إضافة إلى الاستماع الى فكرة المرسم، ومراحل إعادة تصميمه ومرافقه، وما يحتويه من أعمال فنية متميزة. وفي نهاية الزيارة قدمت جسفت عسير إهداءً للفنان فايع الألمعي بمناسبة الزيارة.

الجدير بالذكر ان الفنان فايع الالمعي من الفنانين المميزين بعسير، ومن رواد الحركة التشكيلية في المملكة، ومر بثلاث محطات فنيه؛ هي الواقعية، والتنقيطية، وانتهاءً بالتعبيرية التأثيرية التي تجسد الحركة في النص البصري، وحصل على عدد من الجوائز آخرها جائزة الفنان ضياء عزيز ضياء لفن البورتريه.