العراق.. قتلى من "داعش" في غارات للتحالف

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty العراق أعلن تحرير أراضيه بشكل كامل من تنظيم داعش

لقي 14 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي مصرعهم في العراق، الاثنين، بضربات جوية لقوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، في إطار تنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، جنوبي كركوك.

وورد في بيان صادر عن قوات مكافحة الإرهاب العراقية، أنه أثناء العملية تلقت القوات العراقية دعما من الطائرات الحربية التابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

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وأضاف البيان، أن العملية التي تمت إلى الجنوب من كركوك مباشرة، استمرت لمدة يومين وشاركت فيها المروحيات.

ورغم إعلان العراق النصر على داعش في يوليو 2017، يحاول المتطرفون منذ ذلك الحين شن تمرد على غرار حرب العصابات.

ويلجأ عناصر التنظيم الإرهابي، إلى الاختباء في أماكن نائية، ويشنون هجمات مفاجئة في أجزاء مختلفة من العراق.