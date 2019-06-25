مجلس النواب العراقي يصدق على تعيين 3 وزراء جدد

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters لم يحظ مرشح عادل عبدالمهدي لوزارة التربية بمصادقة مجلس النواب

صدّق مجلس النواب العراقي على تعيين 3 وزراء لشغل حقائب الدفاع والداخلية والعدل الشاغرة منذ شكّل عادل عبدالمهدي حكومته.

وتأتي مصادقة المجلس على تعيين الوزراء الثلاثة بعد ثمانية شهور من الخلافات بين الكتل السياسية العراقية المختلفة تمحورت على وجه الخصوص حول وزارتي الدفاع والداخلية.

وصدّق المجلس على تعيين نجاح حسن الشمري وزيرا للدفاع وياسين الياسري وزيرا للداخلية وفاروق أمين وزيرا للعدل.

ولكن المجلس لم يصدّق على تعيين المرشحة لشغل منصب وزير التربية سفانة الحمداني.

ودار جدل حام بين الكتل الشيعية الرئيسية في مجلس النواب حول تعيين فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبي سابقا، الذي كان مرشحا لشغل منصب وزير الداخلية. وسحب الفياض ترشحه في آذار / مارس الماضي.

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وكان عبدالمهدي قد تقدم بترشيحاته لشغل الحقائب الأربع الشاغرة للمجلس في وقت سابق.

من جانب آخر، صوّت المجلس، بناء على طلب رئيس الوزراء، لصالح اعفاء وزيرة التربية شيماء الحيالي من منصبها، حسبما أوردت قناة السومرية الأخبارية. وكان تعيين الحيالي للمنصب الوزاري قد أثار جدلا إذ زعمت بعض الكتل السياسية بأن لشقيقها ارتباطات بتنظيم الدولة الإسلامية.

وكان المجلس صوت في 24 كانون الأول / ديسمبر الماضي على تعيين الحيالي وزيرة للتربية.

وقالت قناة العراقية الأخبارية إن الوزراء الجدد أدوا اليمين أمام مجلس النواب.