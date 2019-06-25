لبنان: إحالة 19 إرهابيا من داعش وجبهة النصرة للمحكمة العسكرية

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، 19 إرهابيا يحملون الجنسية السورية إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وتنفيذ عمليات إرهابية داخل لبنان وفي سوريا ضد الجيش السوري.

وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قراري الاتهام بحق المتهمين بإحالتهم إلى المحكمة العسكرية الدائمة، في قضيتين منفصلتين، وذلك في ختام التحقيقات التي باشرتها سلطات التحقيق.

وتضمن قرار الاتهام الأول قيام 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي وتنفيذ عمليات عدائية لصالح التنظيم داخل الأراضي اللبنانية، والاشتراك في ارتكاب جرائم إرهابية ضد الدولة ومؤسساتها، وحيازة أسلحة نارية حربية وذخائر ومفرقعات تنفيذا لأغراض إرهابية، وجاء بقرار الاتهام الثاني قيام 7 متهمين بالانضمام إلى تنظيم (جبهة النصرة) والانخراط في صفوفه، والاشتراك في العمليات القتالية للتنظيم في بلدة (درعا) السورية ضد القوات المسلحة السورية، وغيرها من العمليات الإرهابية والعدائية لصالح التنظيم.