شكرا لقرائتكم مصر لتعزيز التعاون مع غينيا بيساو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 4 ساعات في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 19:04

أعرب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، عن حرص بلاده تعزيز التعاون في مختلف الأصعدة مع غينيا بيساو، والعمل على "الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للدولة الإفريقية الشقيقة"، وذلك خلال استقباله اليوم الاثنين موفد رئيس جمهورية غينيا بيساو السفير مامادو سانو والمستشار خاص لرئيس الجمهورية هيرسون تيكسيرا فاز.



وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن السفير مامادو سانو سلم رسالة من رئيس غينيا بيساو جوزيه ماريو فاز إلى السيسي تضمنت الإعراب عن تقدير بلاده الكبير لمصر قيادةً وشعباً ولدورها الرائد في القارة الإفريقية، وحرص غينيا بيساو على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

كما استعرض الموفد الغيني الأوضاع السياسية في بلاده ونتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في آذار (مارس) الماضي وتعيين رئيس وزراء جديد أمس في إطار جهود تشكيل حكومة توافقية تحظى بتأييد مختلف الأطراف السياسية في غينيا بيساو.

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ومن جانبه، طلب الرئيس المصري نقل تحياته إلى الرئيس جوزيه ماريو فاز، مشيداً بالعلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين، منذ حرب التحرير في غينيا بيساو، وحرص مصر على تقديم المساندة والدعم لحركة التحرر حتى نيل الاستقلال عام 1973.

وقدم الرئيس التهنئة لمناسبة تعيين رئيس وزراء جديد أمس، مؤكداً تطلع مصر لاستقرار الأوضاع السياسية في غينيا بيساو بما يلبي تطلعات شعبها الشقيق نحو التنمية والازدهار.

وأضاف الناطق الرسمي أن اللقاء تطرق إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث أكد السيسي تطلع مصر لتفعيل التعاون المشترك على مختلف الأصعدة، والعمل على الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين البلدين، ودعم تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في غينيا بيساو، بما يمكنها من إرساء دعائم مؤسسات الدولة، ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة وفي مقدمتها التهديدات العابرة للحدود وخطر الإرهاب.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود المصرية المبذولة في إطار رئاسة مصر الحالية للاتحاد الإفريقي، حيث أوضح الرئيس أهمية استثمار العام الحالي لدفع جهود العمل الإفريقي المشترك، بخاصة فيما يتصل بتفعيل منطقة التجارة الحرة التي ستسهم في تلبية تطلعات شعوب القارة نحو تحقيق التنمية والازدهار، وبما يسهم كذلك في تحسين مناخ الاستثمار والارتقاء بمعدلات التجارة البينية.