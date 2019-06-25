شكرا لقرائتكم ميقاتي والسنيورة وسلام يرفضون موقف كوشنير: يؤدي الى تصفية القضية الفلسـطينية بشكل كامل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 5 ساعات في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 19:03

أكد الرؤساء نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام "رفضهم المطلق للموقف الذي أعلن عنه مستشار الرئيس الاميركي جاريد كوشنير، والذي يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل، وقد بدأ بإقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضم القدس إلى إسرائيل والاعتراف بالجولان ضمن السيادة الإسرائيلية، والذي هو بمثابة المرحلة الأولى مما يسمى صفقة القرن والتي تتضمن استثمارا بمبلغ 50 بليون دولار في عدد من الدول العربية وبينها لبنان كتعويض مادي".



وأعلن الرؤساء الثلاثة في بيان عقب اجتماعهم أمس (الإثنين) أن "القضية الفلسطينية، لا تزال هي القضية الأولى في الوجدان العربي لكونها قضية قومية ووطنية واخلاقية ومصيرية وعربية وإسلامية ومسيحية، وهي بالتالي ليست ولن تكون صفقة عقارية أو مالية أو اقتصادية". وأكدوا تمسكهم بالمرجعيات اللبنانية والعربية والدولية والمتمثلة بالآتي:

"أولا، باتفاق الطائف والدستور اللبناني، وحيث ينص الدستور اللبناني على لا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين. وثانيا، بقرارات الشرعية العربية، وخصوصا بتلك التي صدرت في قمة بيروت في العام 2002 بشأن المبادرة العربية للسلام والمرتكزة على الأرض مقابل السلام. وثالثا، بالشرعية الدولية المتمثلة بالقرارات الدولية وخصوصا المتعلقة باتفاق الهدنة وبعودة الفلسطينيين إلى ديارهم وبالقرار 1701 بكل مندرجاته".

ورفض الرؤساء "التعامل مع القضية الفلسطينية بوصفها مشكلة عقارية أو اقتصادية أو مالية". مشددين على ان "فلسطين كانت وستبقى قبلة العرب والمسلمين والمسيحيين وهي تسكن في ضمير ووجدان كل عربي بوصفها قضية أخلاقية إنسانية عربية ووطنية وقومية".

وعاهد الرؤساء الثلاثة اللبنانيين والعرب مسلمين ومسيحيين "بمتابعة هذا الشأن مع جميع حكماء العرب والعالم بحيث لا يصار إلى التفريط بأي حق من الحقوق اللبنانية والعربية والأخلاقية". واعتبروا أن "الأساس في كل الموضوع هو استرجاع الارض والكرامة. ولقد وضعت مبادرة السلام العربية في قمة بيروت الاسس والمنطلقات لذلك وهي الركيزة التي لن نحيد عنها ونتمسك بها".

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وشدد الرؤساء على "أننا في لبنان نتمسك بالمنطلقات الوطنية اللبنانية وبالدستور اللبناني الذي نص على رفض التوطين كما نتمسك بالحق الفلسطيني بشكل كامل".

سليمان: الا توجب "صفقة القرن" اجتماعا طارئا للحكومة؟

وفي هذا الإطار، غرد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "ألا يستلزم الكشف عن بعض تفاصيل وخفايا صفقة القرن ومؤتمر المنامة الذي يعقد غداً، (الثلثاء) اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء لاتخاذ موقف رافض ومندد عوضا عن المواقف المتفرقة؟ أم ان الاولوية هي للسجالات وتمرير المحاصصة المقيتة في التعيينات؟".

...وعدوان لكوشنير: لبنان لن يقايض بأموال العالم

أما نائب رئيس حزب "القوات اللبنانية" النائب جورج عدوان فغرد عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "ردا على عرض كوشنير الأوطان لا تشترى ولا تباع، لبنان لن يقايض بأموال العالم كله على ثوابته ومبادئه وقد دفع اللبنانيون غاليا للحفاظ عليها ولن يغيروا موقفهم".