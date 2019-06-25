شكرا لقرائتكم عقوبات أميركية جديدة تحرم خامنئي من بلايين الدولارات.. وظريف لاحقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن – "الحياة" | منذ 6 ساعات في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 02:22

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم (الاثنين)، أوامر تنفيذية بفرض عقوبات "صارمة" على إيران.



وقال الرئيس ترامب للصحافيين في البيت الأبيض: "إن العقوبات الجديدة تأتي رداً على إسقاط الطائرة الأميركية من دون طيار"، مستبعداً سعي الولايات المتحدة إلى نزاع مع إيران وتفضيله للوصول إلى اتفاق.

وأضاف "تحلينا بضبط النفس تجاه إيران، لكن ذلك لا يعني أننا سنبقى كذلك في المستقبل"، مشددًا على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، واصفاً الطريق الذي تسلكه إيران بـ"المدمر".

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بدوره، أكد وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين، اليوم أن الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه الرئيس الأميركي سيجمد أصولًا إيرانية ببلايين الدولارات، ما يزيد الضغط على إيران.

وأكد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم، أن العقوبات الجديدة تركز على حرمان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي من الوسائل المالية، كما أن العقوبات ستطاول وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، فضلًا عن ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري.

وأفاد منوتشين، بأن الأمر التنفيذي كان قيد الإعداد قبل إسقاط إيران الطائرة العسكرية الأميركية المسيرة الأسبوع الماضي، لكنه جاء ردًا على ذلك الهجوم، وكذلك على أفعال إيرانية سابقة في منطقة الخليج.