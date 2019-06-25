موسكو منفتحة على تعزيز القدرات الدفاعية المصرية

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محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 6 ساعات في 25 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 19:01

أعتبر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الاثنين، إن مصر نموذج للاستقرار في العالم العربي. وأشار في تصريحات نقلتها وسائل اعلام روسية، عقب محادثات اجراها مع نظيره محمد أحمد زكي، إلى أن "حرب مصر ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها".



وأعلن وزير الدفاع الروسي أن "مصر تلعب دورا رئيسا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعد نموذجا للاستقرار في هذا الوقت العصيب للعالم العربي".

وقال إن مصر "تعد مثالا للاستقرار في مثل هذا الوقت العصيب على العالم العربي، وحربها ضد التطرف والإرهاب، تصب في مصلحة المنطقة كلها". وأضاف شويغو: "كل هذا يعتبر إلى حد كبير مجهود شخصي للرئيس المصري السيسي والقوات المسلحة. نحن ندعم جهود القيادة المصرية لمكافحة الإرهاب الدولي وعودة الوضع في سيناء إلى طبيعته". وتابع: مصر "تلعب دورا رئيسيا في حل القضايا السياسية والاقتصادية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط".

وتعقد في العاصمة الروسية موسكو اجتماعات بصيغة 2+2 بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ومن مصر وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الدفاع محمد أحمد زكي، تناقش تطورات الأوضاع في سورية وليبيا ومنطقة الخليج.