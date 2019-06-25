شكرا لقرائتكم الامن العراقي يقتُل 14 ارهابياً جنوبي كركوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 18:32

أعلنت بغداد أمس قتل 14 من عناصر تنظيم "داعش" الارهابي، وتوقيف أخر خلال عملية دهم واسعة تنفذها القوات الامنية لملاحقة فلول "داعش".



وأكد بيان لجهاز مكافحة الارهاب نشرته وكالة الانباء العراقية (واع) ان القوات الامنية قتلت، اليوم الاثنين، 14 ارهابيا جنوب مدينة كركوك العراقية. واوضح البيان انه "في عملية نوعية استباقية لتعقب عصابات داعش الارهابية وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي وقوات جهاز مكافحة الارهاب تم قتل ١٤ ارهابيا جنوبي كركوك".

وفي بيان احر للاستخبارات العسكرية نشرته وكالة الانباء العراقية افاد بتوقيف مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤، اليوم الاثنين، أحد الارهابيين في سيطرة مخمور- اربيل أثناء محاولته الهرب من الفلوجة إلى اربيل.

وذكر البيان أن "الارهابي الذي تم القاء القبض عليه هو من العناصر المنتمية لعصابات داعش الإرهابية وقاتل ضد القوات العراقية في مناطق عدة خلال معارك التحرير ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام قانون الإرهاب".