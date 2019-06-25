شكرا لقرائتكم عون لمجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الأميركي: لتقدم الأمم المتحدة مساعداتها للنازحين داخل سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 7 ساعات في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 20:17

ابلغ رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون وفد "مجموعة العمل المكلفة من الكونغرس الاميركي دراسة الوضع في سورية" والذي استقبله قبل ظهر اليوم (الإثنين) في قصر بعبدا، ان "عودة النازحين السوريين الموجودين في لبنان لا يمكن ان تنتظر تحقيق الحل السياسي للازمة السورية الذي قد يأخذ وقتا بسبب التجاذبات الدولية حيال الوضع السوري، لا سيما وان موجة النزوح السورية تركت تداعيات سلبية على القطاعات اللبنانية كافة".



وشدد على ان "لبنان الذي قدم كل التسهيلات الانسانية واللوجستية للنازحين خلال الحرب السورية، يرى ان المناطق السورية باستثناء محافظة ادلب وجوارها، باتت تنعم بالاستقرار، ما يسهل عودة من نزح من اهلها اليها. وعلى الامم المتحدة ان تقدم مساعداتها للنازحين داخل الاراضي السورية وليس خارجها، وذلك لتشجيعهم على العودة والمساهمة في اعمار بلدهم".

وردا على اسئلة اعضاء الوفد، اكد عون ان "لبنان يواصل تنظيم رحلات عودة للنازحين بالتنسيق مع الجهات السورية المعنية التي ترحب بعودتهم، ولم يتبلغ اي معلومات عن تعرض العائدين لمضايقات".

وشدد رئيس الجمهورية خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على "التزام لبنان تنفيذ القرار 1701"، مركزا على "التعاون القائم بين الجيش اللبناني والـ"يونيفيل" لتثبيت الاستقرار على الحدود الجنوبية"، شاكرا الولايات المتحدة الاميركية على "الدعم الذي تقدمه للجيش اللبناني في مجالي التدريب والتجهيز، لا سيما خلال فترة مواجهة الارهابيين في الجرود على الحدود اللبنانية - السورية".

فيديريك هوف

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وكان رئيس المجموعة السفير فيديريك عرض مهمة المجموعة المؤلفة من اعضاء "اختارهم الكونغرس الاميركي مناصفة بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي، مهمتهم تقديم توصيات في شأن الاستراتيجية العسكرية والديبلوماسية الاميركية". ولفت الى ان المجموعة "سوف ترفع في نهاية اجتماعاتها مع المسؤولين اللبنانيين تقريرا حول الافكار والمواقف والاقتراحات لحل الازمة السورية وتداعياتها".

وتضم المجموعة الى السفير هوف، دانا سترول ومارا كرلين ومنى يعقوبيان والباحثان فانس سرشوك وكريستوفر تاتل.

الى ذلك، التقى عون، سفير "منظمة مالطا ذات السيادة" برتران بوزانسونو يرافقه رئيس "الجمعية اللبنانية لفرسان مالطا" مروان الصحناوي والمستشار في سفارة المنظمة في بيروت فرنسوا ابي صعب، وتم عرض التحضيرات الجارية للزيارة الرسمية المرتقبة للبنان والتي سيقوم بها الامير الرئيس الاكبر للمنظمة فرا جياكومو دالا توري دل تومبو دي سانغينيتو في 2 تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل لاجراء محادثات رسمية مع المسؤولين اللبنانيين السياسيين والروحيين، وتفقد مراكز المنظمة والنشاطات الصحية والانسانية التي تقوم بها.

... والتقى بري

كذلك زار وفد مجموعة العمل الأميركية مقر الرئاسة الثانية، وعرض مع رئيس البلمان اللبناني نبيه بري الوضع في سورية وتداعياته على لبنان والمنطقة.