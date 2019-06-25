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قلق روسي من تحول سورية إلى منطقة نزاع بين إيران وإسرائيل وأميركا

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محمد عثمان - الرياض - دبي - "الحياة" | منذ 8 ساعات في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 19:48

عبرت موسكو اليوم الاثنين عن قلقها من تحول سورية الى منطقة نزاع بين ايران من جانب واسرائيل والولايات المتحدة من جانب أخر. ودعت الى حل الخلافات بالحوار بهدف ترسيخ الأمن في المنطقة.


وخلال مؤتمر صحافي مشترك في موسكو مع نظيره المصري سامح شكري، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "الموضوع الإيراني يقلق إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وموسكو لديها قلق من محاولات تحويل سورية إلى منطقة نزاع بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة". واضاف أن موسكو "تدعم الحوار بين إيران والعرب، بهدف ترسيخ الأمن في منطقة الخليج العربي".

واوضح لافروف في عقب مبحادثات بصيغة 2+2 مع ممثلي مصر: "ننطلق من حقيقة أن الموضوع الإيراني يقلق إسرائيل والأميركيين، ليس فقط فيما يتعلق بسورية، وإنما في المنطقة ككل. وأعتبر إنه "يجب حل الموقف في منطقة الخليج عن طريق الحوار".

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وأكد أن موسكو تعمل مع الأمم المتحدة من أجل استكمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية في أقرب وقت ممكن.

وعقد لافروف، اجتماعًا مع نظيره المصري سامح شكري، في موسكو، قبل بدء المحادثات بين وزراء الخارجية والدفاع في روسيا ومصر، وفق صيغة "2 +2".

أفاد وزير الخارجية الروسي بأن 19 شركة روسية تتطلع للمشاركة في إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر.

ووقعت موسكو والقاهرة العام الماضي اتفاقية لإنشاء منطقة صناعية روسية في مصر، شرقي بورسعيد، وذلك ضمن المنطقة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وستمتد المنطقة على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 بليون دولار وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.


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