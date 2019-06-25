شكرا لقرائتكم وفاة مدعي عام ولاية أمهرة في إثيوبيا متأثراً بجروحه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - اديس ابابا - أ ف ب | منذ 8 ساعات في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 18:30

توفي مدعي عام ولاية أمهرة في إثيوبيا ميغبارو كيبيديه صباح اليوم (الاثنين) متأثراً بجروح تعرض لها السبت في اعتداء قتل فيه أيضاً حاكم الولاية وأحد مستشاريه، وفق ما أعلن التلفزيون المقرب من السلطة "إي بي سي".



وأعلنت إثيوبيا أن هذا الاعتداء واعتداء آخر وقع السبت في أديس أبابا، قُتل فيه رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، جاءا في سياق "محاولة انقلاب" ضدّ الحكومة المحلية في أمهرة.

وبذلك، بلغ عدد قتلى العمليتين خمسة، بينما تم تنكيس الأعلام في إثيوبيا اليوم الاثنين.

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وقال رئيس البرلمان الإثيوبي تاغيس شافو الذي تلي بيانه على التلفزيون الرسمي ليل أمس الأحد: "إنه يوم حزين للبلد بأكمله، فقدنا أشخاصاً وطنيين".

وأكد وزير الدفاع ليما ميغيرسا في خطاب متلفز أن الأحداث الأخيرة تركت ثاني أكبر بلد إفريقي لجهة عدد السكان "في وضع صعب". ولا تزال خدمة الانترنت مقطوعة بشكل كامل في البلاد لليوم الثالث على التوالي، بعدما شهدت انقطاعاً معظم الأسبوع السابق من دون تفسير.

وفي هذه الأثناء تبحث الشرطة عن مدير أمن أمهرة أسامينو تسيغي، المتهم بتدبير الهجوم على قادة الولاية والذي يشتبه بأنه لعب دوراً في قتل رئيس أركان الجيش في أديس أبابا.