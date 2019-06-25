شكرا لقرائتكم أكثر من 1500 وفاة بسبب إيبولا في الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كينشاسا - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 18:26

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 1500 حالة وفاة خلال 10 أشهر في مقاطعتين ينتشر فيهما الوباء، وفق ما علمت "فرانس برس" اليوم (الاثنين) لدى السلطات الصحية الكونغولية.



وأفادت النشرة اليومية لوزارة الصحة بتاريخ أمس الأحد، بأن "مجمل الحالات منذ بداية الوباء بلغ 2239 حالة، منها 2145 مؤكدة و94 محتملة. وفي الإجمال، ثمة 1506 وفيات، 1412 مؤكدة و94 محتملة، فيما شفي 621 شخصاً".

وتقول السلطات إنها "تتحقق من 276 حالة مشتبه فيها"، فيما تأكدت من "13 حالة جديدة" و"لقحت 140915 شخصاً".

وأول حالتي وفاة خارج حدود مقاطعتي شمال كيفو (شرق) وإيتوري (شمال شرق) الكونغوليتين، هي طفل في الخامسة من عمره توفي في أوغندا المجاورة في 12 حزيران (يونيو) الجاري وشقيقه في اليوم التالي.

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وبدأت جمهورية الكونغو الديموقراطية وأوغندا محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم "ستحدد إجراءات التعاون الصحي المعمق بين البلدين"، كما ذكرت السلطات الكونغولية.

وموجة الوباء التي تفشت في 1 آب (أغسطس) الماضي على الأراضي الكونغولية، هي العاشرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ العام 1976، والثانية الأكثر خطورة في تاريخ المرض بعد وفاة حوالى 11000 شخص مسجلين في غرب إفريقيا عام 2014.

وتزداد صعوبة مكافحة هذا الوباء المعلن في منطقة نزاعات، بسبب المقاومة التي يبديها السكان للتدابير التي تتخذها السلطات والمنظمات الدولية المتعاونة معها في مكافحته.

وعينت الأمم المتحدة في 23 أيار (مايو) الماضي "منسقاً للتدخل الطارئ" من اجل مكافحة وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديموقراطية، لبذل مزيد من جهود التصدي للمرض.