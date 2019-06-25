شكرا لقرائتكم أستراليا تستلم ابناء "دواعش" من مخيم سوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - سيدني، جنيف - أ ف ب | منذ 9 ساعات في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 24 يونيو 2019 / 18:25

فيما حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، الدول على استعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سورية والعراق، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أنه تم إخراج ثمانية ايتام من أولاد وأحفاد مقاتلين أستراليين في تنظيم "داعش" من مخيم الهول في شرق سورية.



وقال موريسون في بيان، اليوم الإثنين، إن القاصرين الثمانية باتوا في عهدة موظفين أستراليين.

وكان القاصرون الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و17 سنة في مخيم الهول الخاضع لسيطرة الأكراد في شمال شرق سورية والذي يؤوي حوالى مئة ألف شخص، ما كان يحول من دون تقديم أي مساعدة قنصلية أسترالية لهم.

وكان موريسون أعلن في وقت سابق أن حكومته لن تقدم المساعدة سوى لرعاياها الذين يتصلون بإحدى سفاراتها أو قنصلياتها، لكن يبدو أنه بدل موقفه في ما يتعلق بهذه المجموعة من القاصرين الذين لقي مصيرهم أصداء واسعة في الإعلام في أستراليا.

وأفاد موريسون في البيان أن "قيام الأهل بتعريض أولادهم للخطر باصطحابهم إلى منطقة حرب أمر مشين"، مضيفا: "لكن لا يجدر معاقبة أطفال عن جرائم أهلهم".

وتضم المجموعة ثلاثة أولاد وحفيدين للجهادي خالد شروف المولود في سيدني والذي قتل وفق المعلومات، وعرف بعد نشره صورة لأحد أبنائه يحمل رأس جندي سوري.

وكان خالد شروف المولود في أستراليا من والدين لبنانيين غادر إلى سورية عام 2013 مع زوجته تارا نيتلتون وأولادهما الخمسة.

ويعتقد أن خالد شروف قتل عام 2017 مع اثنين من أبنائه في ضربة جوية أميركية. أما زوجته، فقضت عام 2015.

والقاصرون الثلاثة الآخرون أولاد ياسين ريزفيتش الذي توجه أيضا من أستراليا إلى سورية مع زوجته.

ولم يكشف موريسون هويات الأولاد كما أنه لم يوضح كيف تم إخراجهم من المخيم، لكنه أكد أنهم "أُخرجوا من منطقة النزاع ووضعوا برعاية مسؤولين في الحكومة الأسترالية".

من جهتها ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية أن الأولاد باتوا في دولة مجاورة لسورية.

وتصدر مصير هؤلاء الأطفال الصحافة في أستراليا بفضل جهود جدتهم كارن نيتلتون.

وذكرت "إيه بي سي" في نيسان (أبريل) أن كارن نيتلتون تمكنت من التقاء أحفادها في المخيم بعد فشل محاولتين سابقتين، وذلك بفضل اتصال هاتفي تلقته من حفيدتها هدى شروف البالغة من العمر 16 عاما في آذار (مارس).

والأطفال الأربعة الآخرون هم زينب شقيقة هدى وعمرها 17 عاما وهي حامل، وشقيقهما حمزة (8 سنوات)، إضافة إلى طفلتي زينب، عائشة (3 سنوات) وفاطمة (سنتان).

وأعربت هدى شروف في حديث إلى صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" في آذار (مارس) عن قلقها الشديد على شقيقتها زينب موضحة أنها "مريضة جدا".

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ولطالما أكد موريسون أنه لن يجازف بحياة أي أستراليا من أجل "إخراج الأشخاص من مناطق النزاع هذه".

وتشكل عودة المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم "داعش" وأطفالهم مسألة شائكة في جميع الدول التي يتحدرون منها.

وتؤوي مخيّمات عدة واقعت في مناطق سيطرة الأكراد في سورية، وأبرزها مخيم الهول، 12 ألف أجنبي، هم 4000 امرأة و8000 طفل من عائلات الجهاديين الأجانب، يقيمون في أقسام مخصّصة لهم تخضع لمراقبة أمنية مشددة. ولا يشمل هذا العدد العراقيين.

إلى ذلك، حضّت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الإثنين الدول على استعادة أفراد عائلات المقاتلين الأجانب الذين قتلوا أو اعتقلوا في سورية والعراق، بما في ذلك 29 ألفًا من أبناء عناصر أجانب في تنظيم "داعش" في سورية.

وأصرّت باشليه لدى افتتاح الدورة الـ41 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أن على الدول تحمّل مسؤولية مواطنيها الذين انخرطوا في الحرب السورية.

وفي أعقاب هزيمة "داعش" تم اعتقال مقاتلين أجانت مفترضين ينتمون لنحو 50 بلداً في سورية والعراق، بينما يتم احتجاز أكثر من 11 ألفًا من أفراد عائلاتهم في مخيم الهول السوري وحده في "أوضاع مزرية".

وردت باشليه على هذه التساؤلات بالقول إنه "يجب أن تتم إعادة أفراد العائلات الأجانب (إلى بلدانهم الأصلية) إلا إذا تمت مقاضاتهم وفقًا للمعايير الدولية بتهم ارتكاب جرائم".

وأضافت: "عانى الأطفال على وجه الخصوص من انتهاكات جسيمة لحقوقهم، بما في ذلك أولئك الذين تم تلقينهم أو تجنيدهم من قبل تنظيم داعش لتنفيذ أعمال عنف". وأضافت: "يجب منح أولوية لإعادة تأهيلهم وحمايتهم ولمصالحهم".

وأشارت إلى تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) التي تتحدث عن وجود نحو 29 ألفًا من أبناء المقاتلين الأجانب في سورية، 20 ألفًا منهم من العراق ومعظمهم تحت سن الـ12 عامًا.

وولد الكثير من هؤلاء في سورية ورفضت بعض الحكومات منحهم جنسيات ذويهم.

وقالت باشليه إنه "رغم تعقيدات هذه التحديات، فإن ترك الناس من دون جنسية ليس خياراً مقبولاً على الإطلاق".

وأضافت: "ولد آلاف الأطفال لعائلات أجنبية خلال سنوات النزاع وعلى الدول أن تمنح الأطفال المولودين لمواطنيها في مناطق النزاع إمكانية الحصول على الجنسية كما يتم ذلك في حالات أخرى". وأصرّت على أن "التسبب في حرمان الأطفال من الجنسية بعد كل ما عانوه يعكس قسوة غير مسؤولة".

وشددت باشليه على أن الدول تتحمل مسؤولية مواطنيها الذين يواجهون القضاء كونهم مقاتلين أجانب في سورية والعراق، حيت تم الحكم على أكثر من 150 شخصًا بالإعدام بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وقالت: "تتحمل الدول مسؤوليات مهمة تجاه مواطنيها".

وأضافت: "إذا تم الاشتباه في ارتكاب المواطنين جرائم جدية في بلد آخر او اعتقلوا على أي أساس، فعلى دولتهم أن تبذل جميع الجهود لضمان أن تتم معاملتهم بموجب القانون الدولي".