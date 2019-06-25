شكرا لقرائتكم موريسون العائد من طهران: إيران تتحمل مسؤولية الهجمات على ناقلتي خليج عمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - لندن – "الحياة" | منذ 9 ساعات في 24 يونيو 2019 - اخر تحديث في 25 يونيو 2019 / 02:22

جدد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني أندرو موريسون، التأكيد بأن إيران تتحمل مسؤولية الهجمات الأخيرة على ناقلتي النفط في خليج عمان.



وأوضح في بيان اليوم (الاثنين)، بمناسبة انتهاء زيارته إلى طهران، أنه نقل إلى المسؤولين هناك قلق بلاده من التصرفات الإيرانية في المنطقة، مؤكداً ضرورة أن تتوقّف لتهيئة الظروف للتهدئة الفورية ووقف التصعيدات.

وأكد استمرار المملكة المتحدة في القيام بدورها كاملاً إلى جانب الشركاء الدوليين، لإيجاد حلول ديبلوماسية تؤدي إلى تخفيف حدّة التوترات الحالية.