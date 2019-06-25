ما أسباب جفاف الحلق الاصابة بنزلات البرد وفتح الفم أثناء النوم ؟

الحلق الجاف من المشاكل الصحية المزعجة التى تسبب ألما وصعوبة فى البلع، وهناك العديد من الأسباب وراء حدوث هذه الحالة مثل حالات الحساسية والتهاب اللوزتين، وقد يلجأ الأطباء إلى إجراء جراحة لإزاله اللوزتين للتخلص من تلك المشكلة، حسبما ذكر موقع" medicalnewstoday".

وأكدت العديد من الإحصائيات أن حوالى 30 إلى 40 فى المائة من سكان العالم يعانون من الحساسية، وجفاف الحلق من أكثر الأعراض المصاحبة للإصابة بالحساسية.

أسباب أخرى وراء الإصابة بجفاف الحلق

النوم مع فتح الفم

إذا كان الشخص نائما مع فتح فمه فقد يستيقظ يشعر بجفاف الحلق، ويحدث هذا أيضًا إذا بدأ الشخص فى التنفس عن طريق الفم عندما يكون نائماً.

فعندما يترك الفم مفتوحًا يجف الهواء اللعاب الذي ينتجه الشخص للحفاظ على فمه رطبًا نتيجة لذلك قد يشعر الحلق والفم بالجفاف عند الاستيقاظ، وقد يصاب شخص ما بالشخير وينتهي برائحة الفم الكريهة إذا أبقى فمه مفتوحًا عند النوم.

الجفاف

عندما يكون الشخص مصابًا بالجفاف فقد يصاب أيضا بجفاف الحلق، وتشمل علامات الجفاف الأخرى هى:- الشعور بالعطش الشديد.

- قله التبول.

- البول الداكن.

- التعب.

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- الدوخة.

وسبب الجفاف هو عدم شرب كمية كافية من الماء.

الإصابة بنزلات البرد

قد يتسبب الإصابة بنزلات البرد فى جفاف الحلق إلى جانب سيلان الأنف أو العطس، قد يكون الحلق الجاف من أعراض نزلات البرد.

ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) فإن البالغين يحصلون على 2 إلى 3 نزلات البرد كل عام في المتوسط قد يؤدي البرد إلى شعور الحلق بالجفاف أو الخدش أو القرحة.

الإصابة بالإنفلوانزا

قد يكون الجفاف أو الخدش أو التهاب الحلق من أعراض الأنفلونزا، وهى مرض تنفسي يسببه فيروس الانفلونزا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض تبدأ أعراض الأنفلونزا عادةً بعد يومين من تعرض الشخص للفيروس، وتعتبر الأنفلونزا أكثر خطورة من نزلات البرد وقد يحتاج الشخص المصاب بالأنفلونزا إلى النوم فى الفراش.

الإصابة بمرض كريات الدم البيضاء

الحلق الجاف والخدش قد يكون أحد أعراض الإصابة بمرض كريات الدم البيضاء، هذا هو المرض الذي يحدث عادة بسبب الإصابة بفيروس إبشتاين بار يتم تمريره في كثير من الأحيان من خلال السوائل الجسدية للشخص مع انتقال اللعاب.

ويعرف عدد كريات الدم البيضاء باسم الأحادي أو "مرض التقبيل" وغالبًا ما يؤثر ذلك على المراهقين ن في سن الجامعة.