تعرف على فوائد الجوافة

الجوافة من الفواكه الصيفية ذات النكهة والرائحة المميزة، كما أنها تساعد على تحسين الصحة العامة، وغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية، فهى تحتوى على 4 أضعاف فيتامين (C) الموجود فى البرتقال و 10 أضعاف فيتامين (أ) الموجود فى الليمون، كما أنها غنية أيضاً بفيتامينات B2 و E و K والكالسيوم والفولات والألياف والنحاس والحديد والبوتاسيوم والمنجنيز والفوسفور، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد الجوافة، وفقاً لموقع the coco net.

تحافظ على صحة الفم

أوراق الجوافة فعالة للغاية في منع وعلاج مشاكل الفم بسبب خصائصها المضادة لتكون البلاك ويوصي المعالجون بالأعشاب باستخدام أوراق الجوافة للحفاظ على نظافة الفم.

تحتوي أوراق الجوافة على خصائص مضادة للميكروبات ومسكنات ومضادة للالتهابات تساعد في تقليل التهاب اللثة والتخلص من رائحة الفم الكريهة ويمكنك استخدام أوراق الجوافة لعلاج تورم اللثة، ألم الأسنان وقرحة الفم، للحفاظ على نظافة الفم ، قم بمضغ أوراق الجوافة يوميًا.

تحسن صحة القلب

تشيرالدراسات إلى أن تناول الجوافة بانتظام يمكن أن يقلل من ضغط الدم ونسبة الدهون في الدم، والسبب وراء ذلك هو أن الجوافة غنية بالبوتاسيوم ومحتوى الألياف القابلة للذوبان وفيتامين C.

يمكن أن يساعد البوتاسيوم في تنظيم نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم بينما يحافظ فيتامين C على صحة الأوعية الدموية، كما أن شاى أوراق الجوافة يساعد على خفض الكوليسترول "السئ" والدهون الثلاثية.

تعالج الإسهال

وفقا للدراسة، أوراق الجوافة تعوق نمو بكتيريا المكورات العنقودية المسببة للإسهال، مما يقلل من آلام البطن ويتيح الشفاء بشكل أسرع، كما تساعد التأثيرات المضادة للبكتيريا للجوافة في تنظيف الجهاز الهضمي، مما يعوق نمو الميكروبات والبكتريا.

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السيطرة على مرض السكري

أظهرت الدراسات التي أجريت في اليابان أن عصير الجوافة مفيد في علاج مرض السكري، لأنها غنية بالألياف وتخفض نسبة السكر في الدم ، حيث تقوم الألياف بتنظيم مستوى السكر بينما يحمي مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض من حدوث ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر.

تقوى المناعة

الجوافة غنية بفيتامين C ، الذى يعزز مناعتك بشكل كبير ويحميك من الالتهابات ويقلل فرص إصابتك بالأمراض.

مقاومة السرطان

الكيرسيتين والليكوبين وفيتامين C هي السبب في أن الجوافة مفيدة في علاج السرطان والوقاية منه، وهذه المكونات تعمل على تحييد الجذور الحرة التي تضر الجسم، والتي يمكن أن تسبب السرطان.

تحسن الرؤية

مع كون فيتامين (أ) هو فيتامين أساسي لتحسين الإبصاروالرؤية، نحتاج إلى الجوافة أيضاً للحفاظ على صحة القرنية وحماية الخلايا في عينيك.