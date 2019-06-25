محمد بن زايد وبومبيو يبحثان التطورات الإقليمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في أبوظبي، مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، الذي يزور البلاد حالياً ضمن جولة له في المنطقة.

ورحب سموّه، بزيارة الوزير الأمريكي للدولة، وبحث معه علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين الإمارات والولايات المتحدة، وعدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره سموّ الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسموّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مجالات التعاون القائمة ومستوى التنسيق والعمل المشترك بينهما في مختلف الجوانب، وسبل تنميتها، بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين وشعبيهما.

كما تبادل سموّه وبومبيو، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا وتطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، وخاصة التطورات الأخيرة التي تقوض أمن المنطقة، وسلامة الملاحة البحرية الدولية، مؤكدين أهمية التعاون والعمل المشترك بين البلدين، في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، والتعامل مع مختلف التحديات. كما حضر اللقاء خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

من جهة أخرى، استقبل صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، في مجلس قصر البحر، ماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في جمهورية البرازيل الصديقة.

وبحث سموّه، والوزير البرازيلي، علاقات الصداقة وفرص التعاون الواعدة، في المجالات العلمية والتكنولوجية، والاستثمار في الابتكار الذي أصبح ضرورة تتطلبها محددات التطور والتنمية والتقدم والتنافسية، في مختلف المجالات، إلى جانب كونه إحدى أهم ركائز اقتصاد المعرفة. وحضر المجلس سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسموّ الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسموّ الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح. (وام)