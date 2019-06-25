التحالف: سندمر قدرات تسليح الحوثي براً وبحراً وجواً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، أن الصاروخ المستخدم في الهجوم على مطار أبها يوم 12 يونيو/‏حزيران من نوع كروز إيراني، وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: إن «الصاروخ كروز هو إيراني من نوع «يا علي» من تصنيع القوى الجوفضائية الإيرانية».

وأضاف المالكي: «هناك تصعيد في استخدام الحوثيين للطائرات بدون طيار والقوارب السريعة والمفخخة، وهو ما يعبر عن تدني الروح المعنوية لديهم»، وأكد أن هناك تعمداً من الميليشيات الحوثية؛ لاستهداف المدنيين في المدن السعودية. وشدد المالكي على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات؛ الكفيلة بتدمير قدرات الميليشيات الحوثية من دون انتهاك القوانين الدولية، مشيراً إلى أنه ستتم محاسبة قادة ميليشيات الحوثي، المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ للعمليات العسكرية في اليمن.

قال المالكي: إن الميليشيات الحوثية تلقت خسائر كبيرة؛ لذا تتعمد استهداف المدنيين والمنشآت المدنية داخل السعودية، مؤكداً أن الصاروخ الذي سقط على مطار أبها يوم 12 يونيو هو من نوع «كروز يا علي» الإيراني.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي من الرياض، إن الأعمال العدائية الحوثية تقوض «اتفاق استوكهولم» بشأن الحديدة.

وأكد المتحدث باسم التحالف، أن الميليشيات الحوثية تلقت أسلحة نوعية من إيران عبر التهريب، لافتاً إلى أن طائرات «أبابيل»، التي يستخدمها الحوثيون تعد دليلاً على تزويد الإيرانيين لهم بالأسلحة.

وتابع: «اعترضنا طائرات مُسيّرة داخل اليمن، أطلقتها الميليشيات الحوثية». ولفت إلى أن الميليشيات تتخذ من المواقع السكنية مقاراً لتفخيخ الطائرات المُسيّرة، وقال: «حرصنا في استهدافنا لمواقع تفخيخ الطائرات المُسيّرة على تحييد المدنيين». وتابع: «استهدفنا معسكر الصباحة في صنعاء، وبداخله خبراء أجانب من دول إقليمية»، مشدداً على أن التحالف سيدمر قدرات التسليح للميليشيات الحوثية براً وبحراً وجواً. وأكد المتحدث باسم التحالف أنه تم تعويض 116 حالة للمتضررين من الحوادث العرضية في اليمن.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أعلن، أول أمس الأحد، أنه عند الساعة (21:10) بالتوقيت المحلي من مساء الأحد، وقع هجوم إرهابي (بطائرة مُسيّرة) من الميليشيات الحوثية الإرهابية بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح المالكي: إن الهجوم الإرهابي نتج عنه شهيد من الجنسية السورية، وإصابة 21 من المدنيين من جنسيات مختلفة، 13 من الجنسية السعودية، و4 من الجنسية الهندية، إضافة إلى اثنين من الجنسية المصرية، واثنين من الجنسية البنجلاديشية، ومن بين المصابين 3 نساء (مصرية إضافة إلى سيدتين سعوديتين)، إلى جانب طفلين من الجنسية الهندية، وقد تم نقل جميع الحالات إلى المستشفى، لتلقي العلاج؛ جرّاء الإصابات، غادر منهم 3 المستشفى، ولا تزال 18 حالة تتلقى العلاج، من بينها 13 حالة إصاباتهم طفيفة، و3 حالات متوسطة، وحالتان حرجتان، كما تضرر أحد المطاعم الموجودة بالمطار؛ (مطعم ماكدونالدز) بتهشم الزجاج، وتضررت 18 مركبة إضافة إلى بعض الأضرار المادية البسيطة. وأضاف: إن الميليشيات الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية؛ باستهدافها للمدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، والتي ترقى إلى جرائم حرب.

ودانت مصر والأردن والبحرين والكويت واليمن الهجوم الإرهابي الذي استهدف مواقف سيارات مطار أبها الدولي، جنوبي السعودية، من قبل ميليشيات الحوثي.

وأكدت مصر - في بيان صادر عن وزارة الخارجية - وقوف مصر حكومةً وشعباً إلى جانب الحكومة والشعب السعوديين في اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للمحافظة على أمن واستقرار المملكة ضد مثل تلك المحاولات اليائسة للنيل منها.

وفي عمّان، شدد الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية على أن أي استهداف لأمن السعودية هو استهداف لأمن المنطقة، وأن المملكة تساند الأشقاء في السعودية في كل ما يتخذونه من إجراءات؛ للمحافظة على أمنهم والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله. وأعربت المنامة، عن خالص تعازيها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين؛ جرّاء هذا العمل الإرهابي، الذي يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية أن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف مطاراً مدنياً يعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتصعيداً خطراً يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، إضافة إلى تقويض فرص إحلال السلام فيها. وشددت على وقوف الكويت إلى جانب السعودية، وتأييدها التام في كل ما تتخذه من إجراءات؛ للمحافظة على أمنها واستقرارها.

ودان اليمن بأشد العبارات استهداف ميليشيات الحوثي مطار أبها الدولي، فيما قال مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، إن تعمد الميليشيات الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في السعودية بالصواريخ الباليستية والطائرات المُسيّرة، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. (وكالات)