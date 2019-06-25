الملك سلمان يبحث مع بومبيو تعزيز الأمن في مياه الخليج



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، أمس، مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها، بينما نفت سلطنة عمان أن تكون نقلت رسالة أمريكية إلى إيران بشأن إسقاط الطائرة المسيرة، معربة عن أملها بضبط النفس بين الجانبين.

وقال بومبيو إنه ناقش مع العاهل السعودي تصاعد التوتر في المنطقة. وذكر، في تغريدة على موقع «تويتر»، أنه بحث أيضاً الحاجة لتعزيز الأمن في مضيق هرمز بعد هجمات على ناقلات نفط في مياه الخليج، ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران.

وفي لقاء آخر، اجتمع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في مكتبه بقصر السلام في جدة، مع وزير الخارجية الأمريكي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس».

وبحث الاجتماع التطورات والأحداث في المنطقة، إضافة إلى التأكيد على وقوف البلدين جنباً إلى جنب في التصدي للنشاطات الإيرانية العدائية وفي محاربة التطرف والإرهاب.

وقبل أن يتوجه إلى السعودية، يوم الأحد، كرر بومبيو عرضه للتفاوض مع إيران «من دون شروط مسبقة»، لخفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وقال للصحفيين «سنتحدث عن كيفية التأكد من البقاء جميعاً على الخط نفسه، وكذلك عن كيفية تشكيل تحالف عالمي» بشأن إيران، وأضاف «نحن مستعدون للتفاوض من دون شروط مسبقة. هم يعرفون أين يجدوننا».

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو/ أيار 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم إيران من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.

وتأجج التوتر بعد إسقاط إيران الخميس لطائرة مسيّرة أمريكية. وتؤكّد طهران أن الطائرة الأمريكية اخترقت مجالها الجوي، وهو ما تنفيه واشنطن.

من جانب آخر، نفت سلطنة عمان أن تكون قد نقلت رسالة من الولايات المتحدة إلى إيران بشأن إسقاط الطائرة الأمريكية المسيرة فوق مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية العمانية إن السلطنة «تؤكد عدم صحة ما يتداول إعلامياً من قيام السلطنة بنقل رسالة أمريكية إلى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية».

وأضافت أن السلطنة «تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة، وتأمل من الجانبين، الإيراني والأمريكي، ضبط النفس، وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار».

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورجان أرتاجوس، نفت السبت الماضي، إرسال واشنطن رسالة للإيرانيين عبر وسيط عماني، بعد أن تم الربط بين تراجع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن توجيه ضربة عسكرية لأهداف إيرانية، والرسالة المزعومة. (وكالات)