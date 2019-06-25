إسطنبول تعود لنفسها

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يمكن تخيّل كيف كانت حال رجب طيب أردوغان عندما نقل له مساعدوه في مارس/ آذار الماضي خبر فوز المعارضة في الانتخابات البلدية بمدينة إسطنبول بفارق بلغ 13 ألف صوت، ورغم أنه كان فارقاً ضئيلاً لكنه كان كافياً لإلحاق الهزيمة بمرشح أردوغان لمنصب عمدة المدينة.

الأرجح أن أردوغان زمجر في وجه مساعديه: كيف سمحتم بهذا الاختراق، في المدينة التي يخسر تركيا كاملة من يخسرها؟ ولماذا لم تحشدوا القاعدة الانتخابية بما يكفي؟ ألا ترون أنه لا يلزمنا أكثر قليلاً من 13 ألف صوت لكي نهزم المرشح المعارض؟

ومن فوره أمر بإجراء الترتيبات لإعادة الانتخابات، كي لا تذهب إسطنبول إلى المرشح الفائز، حيث جرى الزعم بأن الأصوات سُرقت، وأن العديد من مراقبي صناديق الاقتراع لم يحصلوا على تصاريح رسمية، ما دفع مفوضية الانتخابات إلى المطالبة بإعادة التصويت.

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لم يأبه أردوغان بالاعتراضات الداخلية والخارجية الواسعة، حيث جرى النظر إلى إعادة الانتخابات في إسطنبول على أنها خطوة مخالفة للقواعد الديمقراطية، وصورة من صور التسلط والديكتاتورية، فمضى في الأمر حتى النهاية، مطمئناً إلى أنه سينال، هذه المرة، ما خسره في المرة السابقة.

فات أردوغان إدراك ما قاله شاعرنا الكبير طرفة ابن العبد: «ستُبْدي لكَ الأيامُ ما كنتَ جاهلا/ ويأتيكَ بالأخبارِ من لم تزوِّدِ/ ويأتيكَ بالأنباءِ من لم تَبعْ له/ بَتاتاً ولم تَضْربْ له وقتَ مَوْعدِ».

أبدت له الأيام ما كان جاهلاً، وهو أن مياهاً كثيرة جرت تحت الجسور، وأن إسطنبول اليوم ليست هي نفسها إسطنبول التي أراد تطويعها لهواه، مذ كان عمدة لها، فها هي تعود إلى ما هي أهل له، مدينة منفتحة، تجمع بين ماضيها العريق ومنجز الحداثة التركي الذي أرسى دعائمه كمال أتاتورك، باني تركيا الحديثة، العلمانية، الحرة من التسلط العثماني الذي يحلم أردوغان باستعادته.

قبيل إعلان النتائج قال صحفي تركي: «إن أردوغان يلعب بكل ورقة لديه. إذا خسر، أياً كان الهامش، سيكون ذلك نهاية نهوضه السياسي المطرد، على مدار ربع القرن الماضي».

ليس 13 ألف صوت هي من رجحت كفة أكرم إمام أوغلو، على رئيس الوزراء السابق بن علي يلدريم، هذه المرة، وإنما أكثر من 775 ألف صوت، أي ما نسبته 54% من أصوات المقترعين.

محقاً كان أوغلو في قوله بعد الفوز: «إن النتيجة تمثل بداية جديدة للمدينة والدولة. إن صفحة جديدة في إسطنبول قد فتحت».

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