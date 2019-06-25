ترامب يفرض عقوبات مشددة تستهدف خامنئي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات مشددة جديدة على إيران، وأكد أن العقوبات تستهدف المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي، فيما أعلن وزير ​الخزانة ​ستيفن منوتشين​، أنّ «الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 8 من كبار قادة ​الحرس الثوري الإيراني​» ووضعتهم في «القائمة السوداء»، وأشار إلى عقوبات أخرى ستستهدف بعد أيام وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، لكن طهران عبرت عن استخفافها بالإجراءات الجديدة.

وقال ترامب أثناء توقيعه الأمر في المكتب البيضاوي «سنواصل زيادة الضغوط على طهران.. لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي مطلقاً»، مضيفاً «نحن لا نطلب النزاع» وأنه استنادا لاستجابة إيران يمكن إنهاء العقوبات غدا أو «يمكن أن تستمر لسنوات مقبلة». وأبلغ ترامب الصحفيين أن العقوبات، التي ستستهدف خامنئي، تأتي رداً على إسقاط طهران الطائرة الأمريكية المسيرة الأسبوع الماضي.

وكان رئيس مجلس النواب الإيراني، علي لاريجاني، قد أعلن العام الماضي أن خامنئي يسيطر على 32 في المئة من إيرادات البلاد النفطية. وكشف خلال اجتماع لمجلس النواب الإيراني لمناقشة الموازنة العامة أن 32 في المئة من الإيرادات النفطية لا يمكن أن تصرف إلا بترخيص مباشر من خامنئي.

وفي وقت سابق من يوم أمس، لخص، الرئيس الأمريكي ما تطلبه واشنطن من طهران وهو «الكفّ عن السعي لحيازة السلاح النووي وعن رعاية الإرهاب».

وقبل كشف البيت الأبيض عن طبيعة العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها، قالت طهران «نتعاطى بجدية مع أي عقوبة (جديدة) ونعتبرها بمثابة خطوة معادية ضد أمّتنا».

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي خلال مؤتمر صحفي في طهران «لا نعتبر أنها ستحقق (العقوبات الجديدة) أي نتائج».

من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشين، أمس، عقب توقيع ترامب أمرا تنفيذيا بعقوبات جديدة على إيران، إن استهداف الطائرة المسيّرة لم يكن خطأ إيرانياً بل عملاً متعمداً. وكشف عن أن العقوبات ستطال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، مؤكداً إضافة ثمانية من قادة الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة السوداء. وأضاف أن هذه العقوبات ليست رمزية، مؤكدا أن فرض العقوبات يأتي عادة عقب معلومات استخباراتية لا يمكن الكشف عنها. وأشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن بعض العقوبات كانت قيد الإعداد وأخرى جاءت بعد الأنشطة الإيرانية الأخيرة.

وفي بيان لوزارة الخزانة الأمريكية فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثمانية من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني ووضعتهم على القائمة السوداء.

(وكالات)