سلاح أمريكي جديد يصطاد «الدرون» ب«المايكروويف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف سلاح الجو الأمريكي عن سلاح جديد يمكن أن يتمركز في قواعد حول العالم، وهو نظام إشعاعي عالي الطاقة يسمى «المستجيب التشغيلي للمايكروويف عالي الدقة»، أو (THOR)، الذي تم تصميمه لحماية القواعد ضد أسراب الطائرات من دون طيار، «الدرون».

وطور مختبر أبحاث سلاح الجو في قاعدة كيرتلاند للقوات الجوية في ألبوكيرك، بولاية نيو مكسيكو، النظام الجديد الذي يستخدم رشقات قصيرة من موجات المايكروويف عالية الطاقة، لتعطيل «الدرون». وتم تطوير النظام في غضون 18 شهراً بتكلفة 15 مليون دولار، وجرى تشغيله عبر مولد يتم شحنه في حاوية، ما يعني أنه يمكن نقله في أي مكان تقريباً، وإعداده في غضون ساعتين، وجرى تطوير هذا النظام بشكل فعال لإسقاط عدد كبير من الطائرات من دون طيار في وقت واحد، وهي طريقة أكثر فعالية من إطلاق النيران، أو الدخول في اشتباك.

وبدأ سلاح الجو الأمريكي باختبار (THOR) ضد أهداف قصيرة المدى مؤخراً، في حين أن نظاماً آخر، وهو نظام الدفاع الجوي للقاعدة الجوية الموسعة ذات الموجات الصغرى عالي القدرة المضاد للإلكترونيات (CHIMERA)، صُمم لضرب الأجسام الطائرة على المدى المتوسط ​​إلى المدى الطويل. ومن المتوقع أن يتم تسليم هذا النظام إلى القوات الأمريكية العاملة العام المقبل.

ويقول أمبر أندرسون مدير برنامج (THOR)، إن أي شيء يقع ضمن نطاق حزمة الطاقة المندفعة «سيسقط في لمح البصر».