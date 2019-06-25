رفض فلسطيني قاطع لورشة المنامة.. وكوشنر: خطأ استراتيجي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم ولمدة يومين ورشة «الازدهار من أجل السلام»، التي تنعقد برعاية أمريكية في البحرين، بينما يرفض الفلسطينيون على المستويين (الشعبي والرسمي) بشكل قاطع المشاركة، معتبرين أنها لا تلبي الحد الأدنى من طموحاتهم. ويرأس صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جاريد كوشنر جلسات الورشة؛ حيث اعتبر أن مناهضة خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط من قبل الجانب الفلسطيني تعد «خطأ استراتيجياً»، في حين طالب مسؤول «إسرائيلي»، الفلسطينيين بالاستسلام والإذعان، في وقت شددت مصر على أنها لن تتخلى عن حبة رمل من أرض سيناء.

وقال كوشنر: إن الانتقادات للخطة، هي انتقادات مبنية على العاطفة، ولم يتم التعاطي مع تفاصيلها. وشدد على عدم إمكانية تطبيق الخطة الاقتصادية من دون سلام واستتباب للأمن. ولفت إلى أن الجانب السياسي من الخطة سيتم إعلانه في الوقت المناسب، وأعلنت الولايات المتحدة أنّ خطتها للسلام في الشرق الأوسط، والتي سيُعرض الشقّ الاقتصادي منها في ورشة المنامة؛ تهدف إلى جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لمصلحة الفلسطينيين، وخلق مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي؛ وذلك خلال عشرة أعوام، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً قالت فيه إن إدارة ترامب تتبنى نهجاً جديداً؛ يقوم على مقاربة جديدة، بعد عقود من المحاولات السابقة، التي فشلت بالفعل في مساعدة الشعب الفلسطيني؛ من خلال السعي إلى الوصل للرخاء الاقتصادي.

من جانبه، قال رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو: إنه سيدرس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، بإنصافٍ وانفتاح. وأضاف: إن موقف «إسرائيل»، في ظل أي اتفاق سلام، هو ضرورة استمرار وجود «إسرائيل» في غور الأردن؛ من أجل «أمن إسرائيل» وأمن الجميع، على حد تعبيره.

ودعا سفير «إسرائيل» في الأمم المتحدة داني دانون، الفلسطينيين إلى التخلي عن سعيهم لإقامة دولة، مقابل الحصول على مزايا اقتصادية. وكتب دانون في مقال في صحيفة «نيويورك تايمز» «أتساءل: ما هو العيب في استسلام الفلسطينيين؟» وأضاف: «الاستسلام هو الاعتراف أنه في سباق ما فإن الاستمرار سيكون أكثر كُلفة من الإذعان». وقال دانون: «ليس لدى الفلسطينيين أي شيء يخسرونه، ويمكنهم كسب كل شيء بإلقائهم السيف وقبول غصن الزيتون».

وأكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أن مشاركة مصر في منتدى البحرين هي لتقييم الوضع، مشدداً على أن القرار النهائي في قبوله أو رفضه بيد الفلسطينيين.

وشدد شكري على أن مصر ترفض التنازل ولو عن ذرة رمل واحدة من سيناء، التي راح من أجلها مواطنون مصريون؛ دفاعاً عنها؛ وسعياً لاسترجاعها، وليس هناك أي شيء ينتقص من السيادة المصرية على أرض سيناء، خاصة أن الشعب الفلسطيني لن يرضى بأن يكون في وضع أي اعتداء أو طموح في أراضٍ غير أراضيه. وقال شكري في تصريحات صحفية، إن منتدى البحرين يأتي في إطار طرح من الولايات المتحدة للجهود المبذولة؛ للتوصل لحل نهائي للصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، ونتوقع أن يصدر بعده المكون السياسي. وأضاف: الحل لابد أن يرتكز على مكون سياسي متصل بمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ل«حل الدولتين».

وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية انتقاد الخطة الأمريكية؛ لأنها لا تتطرق إلى إنهاء الاحتلال. وقال اشتية في مستهل اجتماع للحكومة الفلسطينية، إن محتوى الورشة الأمريكية في العاصمة البحرينية، المنامة، هزيل، والتمثيل فيها ضعيف، ومخرجاتها ستكون عقيمة. وتابع: ما تحاول «إسرائيل» والولايات المتحدة القيام به ببساطة؛ هو تطبيع العلاقات مع العرب على حساب الفلسطينيين. وهذا أمر لا نقبل به، وقال: إن عدم مشاركة الفلسطينيين في الورشة؛ أسقط الشرعية عنها، وأكد: هذه الورشة تعقد بغيابنا، وهذا يسقط الشرعية عنها، والقضية الفلسطينية حلها سياسي؛ يتمثل بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا، وسيكون بإمكاننا بناء اقتصاد مستقل. وقال: لا تزال «إسرائيل» تحتجز أموالنا، وضعنا المالي صعب، ولكننا سنثبت على موقفنا؛ بأننا لن نستسلم، ولن نستلم أموالنا منقوصة، ولا نقبل بالقرصنة «الإسرائيلية» ولا أن يوسم شهداؤنا وأبناؤنا بالإرهاب.

وقال اشتية: من يريد السلام والازدهار للشعب الفلسطيني؛ فعليه توجيه دعوة ل«إسرائيل» لوقف سرقة الأرض ومصادرة أموالنا ومصادرة مصادرنا الطبيعية ومقدراتنا. وجاء في البيان: المشروع الاقتصادي الأمريكي والورشة المنبثقة عنه في المنامة هو تبييض للاستيطان، وإضفاء للشرعية على الاحتلال، في وقت اتفقت جهات اقتصادية فلسطينية على اتخاذ قرار موحد بعدم المشاركة في ورشة العمل الاقتصادية المقررة بالبحرين.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال: إن الفلسطينيين لن يكونوا عبيداً أو خداماً لجاريد كوشنر أو الفريق الأمريكي. وأضاف: «مشروع المنامة هو من أجل قضايا اقتصادية، ونحن بحاجة إلى الاقتصاد والمال والمساعدات؛ لكن قبل كل شيء هناك حل سياسي، وعندما نطبق «حل الدولتين» ودولة فلسطينية على حدود 67 بحسب قرارات الشرعية الدولية، عندها نقول للعالم ساعدونا».

ورأى المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، أن «ورشة البحرين ستؤدي إلى تطبيع مجاني قبل تنفيذ مبادرة السلام العربية، القائمة على أساس الانسحاب «الإسرائيلي» من الأراضي العربية المحتلة كخطوة أولى». وحذّر أبوردينة من خطورة هذه الخطوات ووصفها ب«الاستفزازية»، قائلاً: إنها «ستحدث توتراً إضافياً في المنطقة، وربما تؤسس لنقطة اللاعودة لكثير من الأمور». وأكدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، رفضها المطلق للورشة، ودعت العرب إلى مقاطعتها، كما رفضت كافة مخرجاتها؛ الهادفة إلى اللجوء للحل الاقتصادي بدلاً من الحل السياسي، وتسويق ما تُسمى ب«صفقة القرن»، وتمرير التطبيع مع دولة الاحتلال.

وجدد صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية الكويتي، تأكيد الكويت وتمسكها بالثوابت الأساسية في سياستها الخارجية؛ بدعم القضية الفلسطينية، والقبول بما يقبله الفلسطينيون، فيما دعا نواب مجلس الأمة الكويتي، الحكومة إلى مقاطعة أعمال ورشة البحرین. وقال النواب في بيان طارئ تلاه رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس الخاصة: «ندعو الحكومة لإعلان موقف حازم وحاسم بمقاطعة أعمال هذا الاجتماع». وأضافوا: «نرفض كل ما تسفر عنه أعمال الاجتماع من نتائج من شأنها أن تسهم في تضيیع الحقوق العربية والإسلامیة التاریخیة في فلسطین المحتلة». (وكالات)